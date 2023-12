Il sogno della Fiorentina sarebbe Theate del Rennes, ma non è un'operazione semplice. Come alternative, torna di moda il nome di Cistana del Brescia e quello di Mustafi

Nei giorni scorsi, dalla Spagna, aveva fatto notizia la voce che vedeva il Barcellona interessato a Yerry Mina. Tuttosport riporta questa notizia, aprendo degli scenari in difesa. Il sogno della Fiorentina sarebbe Theate del Rennes, ma non è un'operazione semplice. Come alternative, torna di moda il nome di Cistana del Brescia e quello di Mustafi, ex giocatore della Sampdoria, oggi svincolato.