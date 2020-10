Milik, si muove qualcosa. Ma non in direzione Firenze: l’Everton ha ceduto una punta…

La situazione legata ad Arek Milik sta tenendo banco in questi ultimi due giorni di mercato. Il giocatore ha tre alternative: la Premier League (preferita), la Fiorentina e la tribuna al Napoli. Come riporta Telefoot, in queste ore l’Everton, protagonista di un avvio di stagione scintillante, ha accelerato per la cessione in prestito secco di Kean al PSG, liberando di fatto un posto in attacco. Il segnale è chiaro, lo spiraglio inglese si è allargato. E Carlo Ancelotti è pronto a riabbracciare il suo ariete polacco…

