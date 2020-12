Milik, si decide il futuro: entourage atteso in Italia. Ma il Napoli continua a sparare alto

Sono ore calde per il futuro di Arkadiusz Milik, attaccante del Napoli alla ricerca di un nuovo club per disputare la seconda parte di stagione da protagonista. Il giocatore è ormai da tempo fuori dai piani della società azzurra, che rischia di perderlo a parametro zero a fine giugno. Una situazione di stallo che danneggia entrambe le parti: il Napoli, ma anche lo stesso Milik, fuori da inizio stagione e preoccupato per le possibili ripercussioni in chiave Europeo. Ecco perché il mercato di gennaio può essere una possibilità da sfruttare.

A tal proposito – rende noto il portale goal.com – nelle prossime ore è previsto l’arrivo in Italia del suo entourage, pronto ad ascoltare le offerte dei club interessati all’attaccante polacco. Nell’articolo vengono citati la Juventus e l’Atletico Madrid. Non la Fiorentina, che aveva cercato Milik durante l’ultima sessione dedicata alle trattative. Al momento, non solo per la classifica e la concorrenza ma anche per le richieste del Napoli (15-18 milioni), sembra lontana l’ipotesi di un approdo a Firenze.