Milik ha scelto, niente Fiorentina. Ma resterà fuori rosa fino a fine anno

Arkadiusz Milik sembra aver scelto quella che sarà la prossima destinazione della sua carriera, anche se verosimilmente dovrà attendere giugno prima di tornare in campo. Come riporta SportMediaset, la Juve infatti non intende sborsare adesso 15-18 milioni per un giocatore in scadenza, ma nella prossima settiamana ci sarà un incontro tra la dirigenza bianconera e l’agente del giocatore per trovare l’accordo a partire dalla stagione 2021/22.

Lirola-Marsiglia in dirittura d’arrivo: l’affare può sbloccarsi già oggi