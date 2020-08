Milenkovic costa troppo: l’Inter lo molla e vira su un ex Roma

E’ Chris Smalling il nome nuovo per la difesa dell’Inter. Dopo un’ottima stagione alla Roma, il difensore inglese è rientrato al Manchester United per fine prestito ma non rientra nei piani di Solskjaer e quindi verrà ceduto. Marotta e Ausilio, che hanno mollato la pista Nikola Milenkovic per via dell’altissima quotazione fatta dalla Fiorentina (40 milioni di euro), proveranno a limare la cifra che i Red Devils hanno chiesto ai giallorossi (20 milioni di euro più 5 di bonus). Lo scrive Sportmediaset.it.