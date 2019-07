Milan, occhi su un ex obiettivo viola se non dovesse arrivare Correa

Sport Mediaset fa il punto sulla situazione di mercato del Milan, fra i tentativi per Praet (LEGGI) e l’asse Madrid-Monaco con i movimenti di André Silva e Correa. Se l’attaccante dell’Atletico non dovesse arrivare a Milanello, ecco che Maldini e Boban potrebbero virare su Keita Balde, giocatore ex Inter e Lazio che era stato in precedenza accostato anche alla Fiorentina. Che possa essere di nuovo Milano la casa del senegalese nella stagione che viene?

