Milan, nella lista di rinforzi chiesta da Rangnick c’è un giovane della Fiorentina

Il nuovo Milan di Ralf Rangnick inizia a prendere forma. Il manager tedesco, secondo quanto riferisce Sportmediaset, avrebbe già indicato a Ivan Gazidis la lista della spesa in vista della prossima stagione. Il primo nome è quello di Nikola Milenkovic. La Fiorentina valuta il difensore centrale 30 milioni di euro e con i viola ci sarebbe in piedi il discorso per un possibile scambio con Paquetà. Dietro c’è la regia occulta di Ramadani.