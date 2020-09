Milan, la strategia per arrivare a Chiesa. Operazione in stile Tonali più… Paquetà

Cresce l’interesse del Milan per Federico Chiesa. Come scrive Tuttosport, Pioli stravede per il n° 25 viola, che ha già allenato e rappresenterebbe un esterno più incisivo in zona gol di Castillejo e Saelemakers. Come riporta il quotidiano, contatti effettivi tra i due club non ce ne sono ancora stati ma l’operazione si può fare, non solo cash. Commisso ha dato mandato a Chiesa di cercarsi delle offerte vantaggiose per lui e per la società, visto che non vuole rinnovare il contratto che scade nel 2022. Ma a due anni dalla scadenza naturale del contratto, la Fiorentina è ancora in una posizione di forza nelle trattative e per questo non chiede meno di 70 milioni.

La strategia

Una cifra monstre per il Diavolo, che sulla scia dell’affare Tonali potrebbe strutturare la trattativa partendo dal prestito con obbligo di riscatto. Un prestito molto oneroso, un riscatto attorno ai 30 milioni più pesanti bonus che porterebbero l’offerta milanista sui 45 milioni. Ma per arrivare ai 70 chiesti da Commisso, rispunta la carta Paquetà (SCHEDA): il brasiliano piace a Pradè e ha un residuo d’ammortamento a bilancio di circa 25 milioni visto che è stato caricato a 38 a gennaio del 2019. Difficile convincere così Commisso, ma dalla parti di Milanello non perdono la speranza di affiancarlo a Ibrahimovic.

INTANTO CHIESA SI ALLENA IN MAGLIA AZZURRA AL FRANCHI