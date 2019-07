Milan, caccia ad un centrale. Nell’elenco ci sono Pezzella e un ex viola

Il Milan è a caccia di un difensore centrale. Piacciono i profili di Lovren e dell’ex viola Nastasic ma da ieri va tenuto anche in considerazione German Pezzella, capitano della Fiorentina. Il suo agente ha incontrato il club rossonero: per l’affare servirebbero non meno di 20 milioni. Inoltre Commisso ha dichiarato di aspettare il giocatore negli Usa. Il Milan valuta, la strada più semplice potrebbe portare a Nastasic che arriverebbe in prestito e dunque senza un grosso esborso. Lo scrive Il Corriere dello Sport.