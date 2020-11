Il Milan andrà alla ricerca di un difensore centrale durante il mercato di gennaio. Come scrive Tuttosport, il sogno rimane Nikola Milenkovic, ma la Fiorentina non intende regalare il serbo nonostante il contratto in scadenza nel 2022 e l’arrivo in panchina di Prandelli potrebbe ulteriormente bloccarne l’uscita. Gli altri obiettivi rossoneri sono Kabak dello Schalke 04 e Lovato del Verona.