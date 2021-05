Messaggero: Viola forti su Fonseca. Ma il tecnico aspetta segnali dalla Premier

Il futuro del tecnico portoghese

Nell'edizione odierna del Messaggero troviamo un breve commento riguardo al futuro dell'allenatore portoghese. Nel quotidiano romano si scrive come la Fiorentina faccia sul serio per arrivare all'ormai ex allenatore giallorosso. Ma, come allo stesso tempo il del tecnico sia tutt'altro che definito. Infatti, come si legge, Fonseca avrebbe messo in stand-by altre opzioni riguardanti lo Zenit e il Benfica perchè starebbe aspettando segnali dalla Premier League. In particolare dal Wolverhampton, club di Mendes pieno zeppo di connazionali del tecnico.