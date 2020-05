Mercato, per Vanheusden c’è concorrenza. Anche l’Atalanta sul talento belga

Zinho Vanheusden (LA SCHEDA) è stato accostato alla Fiorentina come una delle possibili contropartite nell’affare con l’Inter per Chiesa (LEGGI). Ma l’interesse della società viola è slegato da altre trattative, e allora occhio alla concorrenza per il giovane belga: l’Eco di Bergamo svela che, oltre a Fiorentina, Cagliari e Sampdoria, anche l’Atalanta si è inserita nella corsa al ragazzo, adesso in prestito in patria allo Standard Liegi.