Mercato per la salvezza in casa Genoa: dopo Perin e Behrami, si punta ad un altro ritorno

Il Genoa non vuol perdere tempo: Enrico Preziosi le sta provando tutte per rinforzare la sua squadra in ottica salvezza. Dopo aver esonerato prima Andreazzoli e poi Motta, scegliendo per la panchina Davide Nicola, l’obiettivo del club rossoblù adesso è trovare quegli innesti giusti da inserire in rosa per ripartire con il nuovo anno: Mattia Perin, Valon Behrami e molto probabilmente anche Mattia Destro. Tutti ritorni, anche quello dell’attaccante, che aveva indossato la maglia del Grifone nella stagione 2010-2011 e per cui il Genoa sta cercando di chiudere in queste ore.