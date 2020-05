L’agente Lorenzo Di Caprio ha parlato così, alla radio turca Radyospor, del giocatore del Galatasaray Marcao (LA SCHEDA):

“C’è la possibilità che il calciatore arrivi in Serie A. Per riuscire ad assicurarselo servirebbero 9-10 milioni di euro e per lui sarebbe un sogno giocare in Italia. Su di lui si registra l’interesse di Fiorentina e Atalanta”.