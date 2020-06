Mercato in Premier: Mourinho vuole un ex Fiorentina per la sua retroguardia

Insieme a Gonzalo Rodriguez ha composto la coppia di difensori centrali viola durante la prima gestione montelliana, poi l’esperienza all’Atletico Madrid ha rafforzato il suo valore internazionale. Così, adesso, Stefan Savic è corteggiato da José Mourinho. L’ex allenatore di Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid e United, oggi al Tottenham, vuole il montenegrino in vista della prossima stagione. In Spagna danno già per certo, in pratica, il passaggio di Savic dai Colchoneros agli Spurs. Potrebbe essere un altro indizio dell’addio pressoché sicuro a fine campionato di Jan Vertonghen – obiettivo della Fiorentina – al club londinese.