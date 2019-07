Mercato giovani: Maganjic punta ad una prima squadra, la situazione

Il futuro di Josip Maganjic sarà lontano dalla Fiorentina. Dopo aver svolto la preparazione a Moena agli ordini di Bigica, l’attaccante è tornato in Croazia in attesa di novità dal mercato. La sua volontà è molto: vuole giocare in una prima squadra e con un minutaggio adeguato. Tra le opzioni al momento ci sono alcune squadre in Belgio, ma non solo. In caso di cessione in prestito si dovrà valutare anche un eventuale rinnovo del contratto, attualmente in scadenza nel giugno 2021 (con opzione di prolungamento automatico per un’altra stagione). Lo riporta il quotidiano croato Slobodna Dalmacija.