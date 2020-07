Mercato, forte concorrenza dall’Inghilterra per un giovane obiettivo viola

Mohamed Salisu, giovane difensore ghanese finito nel mirino viola, lascerà il Valladolid per la Premier League.Il giovane classe ’99 (LA SCHEDA), come riporta Marca, piace molto al Southampton: i Saints hanno messo sul piatto 12 milioni di euro per convincere la squadra iberica.

