Mercato, Fiorentina e Torino si contendono un esterno della Spal

Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, Mohamed Fares (La Scheda) resta al centro di numerose voci di mercato. Il laterale mancino della Spal, con ogni probabilità, cambierà casacca al termine della stagione. Il classe ’96 piace molto alla dirigenza gigliata ma il Torino sembra in netto vantaggio grazie ai contatti preferenziali del Ds Vagnati con l’ex squadra. Gli estensi sperano che in estate possa scatenarsi un’asta tra le parti per far decollare il prezzo del cartellino.