Mercato difesa: la Fiorentina sonda anche il Napoli

Un attaccante, un centrocampista e un difensore. La Fiorentina lavora ad un innesto per reparto in questo mercato di gennaio e una volta sistemato l’affare Cutrone, Pradè si concentrerà sulla mediana (LE ULTIME). L’ultima priorità in questo momento sembra essere per il ruolo di difensore, con i viola alla finestra per Juan Jesus e Bonifazi. Secondo calciomercato.it, però, la Fiorentina avrebbe sondato anche il Napoli per chiedere informazioni su Sebastiano Luperto (SCHEDA), sentendosi però rispondere che il giocatore non è sul mercato.