Si registra un contatto tra Urbano Cairo e Joe Barone: la Fiorentina, si legge su Tuttomercatoweb, sta seriamente pensando ad Armando Izzo per la prossima stagione. Non è ancora stata presentata un’offerta ufficiale, ma la società viola si è posizionata in prima fila per portare a casa il difensore del Torino. Il ds viola Pradè si è già informato sui costi del difensore classe ’92 e ha già ricevuto la sua disponibilità di massima a un trasferimento a Firenze.