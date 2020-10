Mercato chiuso, ma occhio agli svincolati: da Mandzukic a Garay, quante occasioni

Conclusa da poche ore la sessione estiva di calciomercato, resta aperta la possibilità di pescare qualche jolly dall’elenco dei calciatori svincolati. Quest’anno, la lista prevede un alto tasso di giocatori di qualità rimasti senza squadra, a partire da Daniel Sturridge, campione d’Europa due anni fa con il Liverpool. Sempre in tema di punte, resta libero anche l’ex Juve Mario Mandzukic e un altro Mario ex Bayern come Gotze. Mentre in difesa da segnalare la presenza di Asamoah, fresco svincolato dall’Inter. Tra i tanti profili esperti rimasti senza squadra spiccano anche Garay, Ben Arfa e Nasri: chissà che la Fiorentina non possa fare un pensierino a questi profili.

