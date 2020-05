Menez rivela: “Con Montella potevo venire alla Fiorentina. Poi le cose tra di noi…”

Intervenuto in una diretta Instagram con l’ex viola Sebastien Frey, Jeremy Menez ha confidato al connazionale di esser stato vicino alla Fiorentina, ma anche di aver avuto divergenze con Vincenzo Montella: “Avevo conosciuto Montella sia da compagno che da allenatore per sei mesi a Roma: non abbiamo mai avuto un buon rapporto anche se c’era rispetto tra noi due”. Poi il passaggio al Milan e il nuovo incontro (non fortunato) con l’Aeroplanino: “Quando arrivò a Milano mi sono comportato da coglione, il rapporto si è incrinato definitivamente per colpa mia, le cose non sono andate bene e ho deciso di andare via. Mi avrebbe voluto anche alla Fiorentina l’anno prima, potevo venirci davvero perché il ds era Pradè che mi aveva portato a Roma. Firenze è un bel posto dove fare calcio, una città bellissima e una tifoseria calda”.