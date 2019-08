Non sembra tramontare la pista che porta a Borja Valero. Come riporta Sportmediaset, non è da escludere uno scambio tra Fiorentina e Inter: lo spagnolo a Firenze, Biraghi in nerazzurro dov’è cresciuto. Il tecnico Antonio Conte è alla ricerca di un terzino polivalente come l’ex Pescara.

CENTROCAMPO, FIORENTINA SU DEMME: LA RICHIESTA DEL LIPSIA