“Mazzarri ipotesi più probabile per la Fiorentina. Spalletti e Sarri…”

Su calciomercato.com si fa il punto sui grandi allenatori toscani al momento senza panchina. E se per Allegri si continua a caldeggiare l’ipotesi PSG, tornata in auge dopo la sconfitta all’esordio Champions, per gli altri tre si fa riferimento alla Fiorentina. Ma in modo diverso. Il primo è Mazzarri, in cerca di rilancio dopo la rottura col Torino: nel pezzo si scrive che “la sua candidatura è una delle più quotate per la Fiorentina se dovesse tornare a vacillare la panchina di Iachini”. Spalletti sarebbe il sogno nel cassetto del club viola, ma il tecnico di Certaldo sembra voler aspettare la fine della stagione (avendo ancora un ricco contratto in essere con l’Inter) e comunque spera in una chiamata di un club che fa le coppe europee. E Sarri? Ha dato il via libera a Fali Ramadani per trattare la rescissione con la Juventus ma l’ipotesi Fiorentina sarebbe difficilmente percorribile. COMMISSO E LA “TREGUA” CON IACHINI…