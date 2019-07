Martorelli su Chiesa: “Resterà a Firenze almeno per un anno”

Intervistato da Raisport, l’agente Giocondo Martorelli ha parlato di Federico Chiesa:

Chiesa è un argomento complesso. Il ragazzo è stato in vacanza a Forte dei Marmi, l’ho visto sabato. Ha tre anni di contratto e dopo quanto detto da Commisso non dovrebbe muoversi da Firenze, a meno che non faccia una presa di posizione chiara. Ma io credo che per almeno un anno rimarrà alla Fiorentina.