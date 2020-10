Martinez Quarta slitta a gennaio? Lo scenario

E’ giallo attorno a Lucas Martinez Quarta. La Fiorentina, che sta provando a sistemare la difesa, rischia di rimanere a bocca asciutta almeno fino a gennaio viste le difficoltà per organizzare in tempo le visite mediche. Dopo un brusco rallentamento con il River Plate, è stata trovata la quadra sulla somma da versare ai Millionarios: sei milioni pagabili in dodici mesi, e altrettanti di bonus. E come scrive il Corriere Fiorentino, si prova ad accelerare i tempi per i test medici prima che il giocatore si aggreghi alla nazionale. Se la corsa contro il tempo non andasse in porto, il giocatore potrebbe aggregarsi a gennaio. L’arrivo immediato invece libererebbe così Federico Ceccherini, destinato al Verona.

