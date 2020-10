Martinez Quarta, ora è UFFICIALE anche per Fiorentina e River: i comunicati dei club

Il comunicato viola: “ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, dal C.A. River Plate, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Lucas Martinez Quarta. Quarta, nato a Mar de La Plata (Argentina) il 10 maggio del 1996, ha, fino ad oggi, legato la sua carriera al prestigioso Club argentino con il quale ha disputato quasi cento presenze e vinto anche una Libertadores. Il nuovo difensore viola ha inoltre già indossato la maglia della Nazionale maggiore argentina”. ECCO QUANDO ARRIVERÀ A FIRENZE

Il comunicato degli argentini: “Il Club Atlético River Plate informa di aver raggiunto un accordo con l’Associazione Calcio Fiorentina per il trasferimento del giocatore Lucas Martínez Quarta. River Plate ringrazia Martínez Quarta per tutti questi anni di professionalità e impegno, sia nello staff professionale che nelle Divisioni inferiori, in cui ha rappresentato i valori di River Plate. Grazie Lucas! Tanti successi in questa nuova tappa“.

