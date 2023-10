Martinez Quarta convince a Firenze. Intanto il Betis trova il suo difensore

L'argentino non sembrava rientrate nei piani della Fiorentina e il Betis sembra il club più interessato. Il tutto però, non si è concretizzato per via dei tempi stretti e l'argentino è rimasto a Firenze

Uno dei tormentoni di questa estate riguardava il possibile addio di Martinez Quarta. L'argentino non sembrava rientrate nei piani della Fiorentina e il Betis sembra il club più interessato. Il tutto però, non si è concretizzato per via dei tempi stretti e l'argentino è rimasto a Firenze dove, con continuità, sta convincendo allenatore, società e tifosi. Intanto, come sottolinea Nicolò Schira, il club spagnolo sarebbe pronto per acquistare a parametro zero Sokratis Papastathopoulos, ex difensore del Milan.