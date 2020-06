Marotta su Nainggolan: “E’ una risorsa da valorizzare”

Giro di interviste per Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter. Dopo aver mandato un messaggio alla Fiorentina per Chiesa, il dirigente nerazzurro ha parlato così a Sky di Radja Nainggolan, accostato spesso proprio ai viola: “L’obiettivo del management e dell’area tecnica è valorizzare i nostri asset e le nostre risorse. Nainggolan è una di queste, anche molto importante: quando terminerà il prestito al Cagliari rientrerà e prenderemo delle decisioni confrontandoci con lui per il bene di tutti”.