A pochi minuti dal calcio d’inizio di Inter-Udinese, il direttore sportivo dei friulani Pierpaolo Marino è tornato a parlare brevemente di Rodrigo De Paul e del suo mercato: “Non sono arrivate offerte importanti e giuste per De Paul che è un giocatore che è arrivato alla Nazionale argentina grazie all’Udinese”, ha detto ai microfoni di Dazn. Non ci sono problemi per lui”.