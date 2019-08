C’è chi nel giugno scorso, una volta ufficializzato il suo addio allo Zenit San Pietroburgo, ha pensato che Claudio Marchisio avrebbe potuto far comodo alla Fiorentina. Ma un vero e proprio avvicinamento tra le parti non c’è mai stato. Intanto, oggi, le parole dell’ex centrocampista juventino stanno facendo il giro di tutti i siti e social: niente ritorno in Serie A (gli era arrivata un’offerta dal Brescia del nuovo acquisto Balotelli) per lui. “Ringrazio chi mi ha cercato dall’Italia – ha detto – ma nel mio Paese c’è solo una maglia che conta per me, quella della Juventus. Cerco un progetto interessante all’estero. Suning? Mi voleva in Cina nella sua squadra, ma è troppo vicino all’Inter“.