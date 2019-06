Marchetti su Lazzari: “Primo sondaggio vero effettuato. L’arrivo di Commisso sarà decisivo”

Un estratto dell’editoriale di Luca Marchetti di Sky Sport per Tuttomercatoweb:

La Fiorentina invece ha fatto un primo vero sondaggio della nuova Fiorentina americana per Manuel Lazzari. Contatti con la SPAL per capire la valutazione e le condizioni di una possibile operazione. Nuovi sviluppi sono attesi nei prossimi giorni, quando anche Commisso rientrerà in Italia.