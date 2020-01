Marchetti (Sky): “Meité obiettivo concreto, primi contatti”

Nel suo editoriale per tuttomercatoweb.com, il giornalista di Sky Sport, Luca Marchetti, scrive brevemente anche di Fiorentina:

Sarà molto impegnata sul mercato anche la Fiorentina: Meité (SCHEDA) è un obiettivo concreto per il centrocampo insieme a Duncan (SCHEDA). Ci sono stati in queste ore i primi contatti per il centrocampista del Torino. Poi si entrerà nel vivo, anche per la ricerca di un attaccante che possa dare sostanza al peso offensivo della squadra ora affidata a Iachini.