Marchetti: “Chiesa, eccessivo parlare di rinnovo. La sensazione è che lascerà Firenze”

A seguire vi riportiamo uno stralcio dell’editoriale di Luca Marchetti di Sky Sport per tuttomercatoweb: “Il confronto fra Chiesa e la Fiorentina era praticamente doveroso. Dopo le parole di Montella che lasciava presagire una mancata serenità da parte del giocatore era giusto confrontarsi per sgombrare il campo da qualsiasi equivoco. E la Fiorentina ha stoppato tutto. Intanto le dichiarazioni ufficiali ci raccontano di una “cessione non chiesta” e addirittura il sorriso e la serenità lasciano lo spiraglio per un rinnovo. Ecco questo forse è eccessivo, soprattutto a questo punto della stagione, con il mercato così lontano.

Ci sarebbe da meravigliarsi infatti se Chiesa dovesse consumare il divorzio nella finestra di gennaio. E quindi, dando per scontato che stara per tutto l’anno con la maglia viola, non si può certo affrontare la stagione da separati in casa per una dichiarazione. Se poi nel frattempo le cose cambino e soprattutto in che direzione non possiamo saperlo. Certo la sensazione è che un giocatore come lui sia destinato a lasciare Firenze, per via del pressing che subirà dalle grandi europee (Juventus e Inter se ci limitiamo alle italiane), ma alla provvidenza di Commisso potrebbe non esserci confine”. INGAGGIO COME RIBERY E CLAUSOLA RESCISSORIA. FIORENTINA-CHIESA, RINNOVO IN SALITA MA TREGUA FIRMATA