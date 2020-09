Mandragora, la Juventus non esercita l’opzione di riacquisto: resterà all’Udinese

Rolando Mandragora – cercato recentemente anche dalla Fiorentina – resta all’Udinese. Secondo quanto riportato da Sky Sport il centrocampista non si trasferirà alla Juventus: i bianconeri non hanno esercitato l’opzione di recompra (26 milioni di euro) per il centrocampista. Dopo l’incontro tra la Juventus e gli agenti del giocatori è stato stabilito che Mandragora resterà all’Udinese.