Mandragora, Fiorentina in pressing: contatto con l’Udinese. Concorrenza italiana

La Fiorentina continua la sua ricerca per il profilo a centrocampo. L’obiettivo Mandragora – scrive gianlucadimarzio.com – si aggiunge in parallelo a quello Duncan, vista l’apertura trovata per concludere questa importante operazione (che la società viola gradirebbe particolarmente) già nel mercato di gennaio. Ieri c’è stato un incontro tra Fiorentina e Udinese, con Pradè che è rimasto in buoni rapporti con la società friulana dopo averci lavorato fino alla stagione passata: l’acquisto si può completare a determinate condizioni economiche e nei prossimi giorni si attendono novità importanti. Non manca però la concorrenza: la Roma, ad esempio, si sta guardando attorno dopo l’infortunio di Diawara, e un colpo a centrocampo potrebbe essere indispensabile qualora i tempi di recupero dell’ex Napoli fossero più lunghi del previsto. LA SCHEDA DETTAGLIATA DI MANDRAGORA