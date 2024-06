“Ma perché un si compra noi?” – Duah, attaccante con tanti ruoli quanti passaporti

Ma perché un si compra noi?

Iniziamo questa rubrica con un nome particolare e sconosciuto, ma non per chi oggi ha guardato Ungheria-Svizzera. L'attaccante elvetico, ma nato a Londra e di origini ghanesi, Kwadwo Duah. Il Ct Murat Yakin aveva stupito tutti convocando il numero 9 del Ludogorets, non proprio la squadra più famosa al mondo e invece la scommessa è già stata ripagata. Al 12' di una sfida delicata e probabilmente decisiva per il passaggio del turno si è fatto trovare pronto e davanti a Gulacsi non si è fatto pregare e ha portato in vantaggio la sua nazionale. Il Ct Yakin in patria è già stato etichettato come un "genio assoluto", perché al momento dell'uscita delle formazioni ufficiali addetti ai lavori e tifosi erano più che sorpresi.