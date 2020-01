L’ultima idea: scambio con un difensore del Genoa

Sulle pagine di Repubblica Firenze, Niccolò Ceccarini scrive del mercato della Fiorentina. Questa la parte dell’articolo dedicata alla difesa:

Con Cutrone la Fiorentina ha sistemato l’attacco, adesso il prossimo colpo sarà in difesa. Il brasiliano Juan Jesus è sempre più vicino. L’accordo col giocatore c’è già e si tratta con la Roma per chiudere in fretta. Sempre in difesa è spuntata anche l’idea di uno scambio con il Genoa tra Ceccherini e Goldaniga (SCHEDA). Ai viola piace molto anche Kumbulla ma la valutazione del Verona è superiore ai 20 milioni di euro.