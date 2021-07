Luis Alberto-Lazio, è rottura: lo spagnolo non convocato per il ritiro. Sarri…

Subito una grana per il tecnico di Figline, che per ora si dice tranquillo

Mentre Maurizio Sarri si dice tranquillo riguardo all'inizio della nuova avventura nella Capitale, in casa Lazio esplode la grana Luis Alberto. Lo spagnolo il giorno del raduno non si è presentato a Formello e neppure oggi ha fatto ritorno a Roma. Così il club biancoceleste ha stabilito, d'accordo con l'allenatore toscano, di non convocarlo per il ritiro che si svolgerà ad Auronzo di Cadore. "Dovrà darci delle spiegazioni", aveva detto Sarri in riferimento al comportamento del trequartista spagnolo. Il quale, ormai, ha un unico obiettivo: dire addio la Lazio. Lo cercano Juve e Milan.