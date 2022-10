Lotito non molla Milinkovic-Savic: pronta un’offerta faraonica per il serbo

Non si arrende, Claudio Lotito. Nonostante in molti siano convinti che stavolta Sergej Milinkovic-Savic dirà davvero addio alla Lazio, il presidente biancoceleste è pronto a fare follie per trattenerlo. L'agente del centrocampista, l'ex attaccante Mateja Kezman, vuol portare il suo assistito a fine contratto, che appunto scadrà nel 2024. L'obiettivo è quello di liberarsi, quindi, a zero, per poter andare a giocare e guadagnare cifre importantissime in un club di prima fascia. Ma Lotito non ci sta e, secondo Il Messaggero, sarebbe pronto ad offrire un nuovo contratto a Milinkovic-Savic: 5 milioni netti, bonus compresi, per cinque anni.