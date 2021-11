L’opinione: “Vlahovic? Non solo Juve, c’è anche il Milan. Vi spiego come”

Secondo il noto giornalista il Milan potrebbe inserirsi con forza alla corsa a Vlahovic. Ecco le condizioni necessarie

"Ad oggi il Milan non segue Vlahovic, non ci sono dubbi. Però, in caso di vittoria dello scudetto, la società potrà farsi prendere dall'euforia del momento e decidere di fare un grande un colpo e il nome di Vlahovic è quello più gettonato. Tuttavia, adesso Vlahovic non è un profilo che il Milan segue, sia per il prezzo e sia per la concorrenza".