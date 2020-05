L’opinione: “Gotze in Serie A? In Italia soffrirebbe. Vi spiego il motivo”

Il noto esperto di Bundesliga Mauro Cesarini, ha parlato nel pomeriggio a Radio Sportiva. Tra i temi trattati, il possibile trasferimento in Italia del trequartista in scadenza di contratto Mario Gotze, in più occasioni accostato alla Fiorentina:

Mario spesso in carriera ha avuto una collocazione tattica complicata. Inoltre in aggiunta il suo rendimento è sempre stato altalenante, anche a causa di molti problemi fisici. Comunque quando serviva ha realizzato gol determinanti, come quello in nazionale durante il Mondiale in Brasile. Non so dove andrà durante la prossima sessione di mercato, ma in Italia soffrirebbe.