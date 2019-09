L’opinione: “Gori miglior colpo dell’ultimo giorno di mercato in Serie C”

Nel corso dell’intervista rilasciata a tuttoc.com, il presidente dell’Associazione Direttori e Collaboratori Sportivi, Alfonso Morrone, ha commentato il passaggio in prestito di Gabriele Gori dalla Fiorentina all’Arezzo, ufficializzato poco prima della chiusura del mercato: “L’oscar per il colpo dell’ultimo giorno lo assegno a Pieroni, perché Gori potrebbe far fare, a una piazza prestigiosa qual è quella di Arezzo, il salto di qualità”. IL VOTO DI PEDULLA’ AL MERCATO DELLA FIORENTINA