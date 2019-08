Lo scambio Biraghi-Dalbert si complica: il brasiliano dice no alla Fiorentina, serve un’altra formula

Come scrive FcInternews.it, l’Inter ha scelto Cristiano Biraghi per la fascia sinistra, dando di fatto il via libera alla cessione di Dalbert (SCHEDA). L’esterno viola sarebbe utile ai nerazzurri anche per rimpolpare la lista Uefa con un giocatore cresciuto nel vivaio, ma la strada che porta allo scambio con il brasiliano è decisamente in salita. Dalbert infatti vorrebbe tornare in Francia, dove il Nizza lo riaccoglierebbe a braccia aperte, mentre l’ipotesi Firenze non lo scalda affatto: difficile che i viola garantiscano al giocatore più di due milioni di ingaggio lordo, con la Fiorentina non sarebbe una destinazione gradita. Per Biraghi dunque l’Inter dovrà cercare un’altra formula o un’altra contropartita.