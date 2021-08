Lirola resta a Firenze? Intanto il Chelsea offre Zappacosta all’Inter

Il terzino spagnolo un mese fa sembrava sicuro partente ed invece...

Deluso o no, per ora Pol Lirola è un giocatore della Fiorentina. Del resto Vincenzo Italiano ci conta e molto probabilmente oggi contro l'Espanyol gli consegnerà la maglia da terzino destro titolare nella sua difesa a quattro. Il Marsiglia lo riprenderebbe anche adesso ma la società gigliata non si è schiodata dalla suo richiesta iniziale: 12 milioni. Cifra che i francesi non vogliono spendere per l'ex Sassuolo e così ad oggi Lirola resta a Firenze e mano a mano che il tempo passa la sua permanenza in riva all'Arno diventa sempre più solida. Anche perché colui che era stato individuato da Daniele Pradè come suo principale sostituto, ossia Davide Zappacosta, potrebbe presto finire da un'altra parte: il Chelsea lo ha offerto all'Inter nell'operazione-Lukaku, ma per ora i nerazzurri non hanno accettato.