Lirola ha deciso: vuole solo la Fiorentina. La richiesta del Sassuolo e l’offerta viola

Secondo quanto riporta alfredopedulla.com, Pol Lirola (SCHEDA) ha scelto la Fiorentina in modo irrevocabile. Il terzino spagnolo sta per tornare dalle vacanze, ribadirà al Sassuolo la decisione presa e non lo tratterranno. Il prezzo però lo fa il club neroverde, che non scende dalla cifra di 16 milioni più almeno un paio di bonus. La Fiorentina si è attestata a 12 più bonus. Ci sono comunque le condizioni per arrivare a un’intesa. LA GAZZETTA CONFERMA: LIROLA AD UN PASSO DALLA FIORENTINA