L’Inter tratta la cessione di Skriniar e individua il sostituto in Milenkovic. La Fiorentina…

Il Tottenham fa sul serio per Milan Skriniar e ha pronta un’offerta da 50 milioni, bonus compresi, per acquistare il difensore dell’Inter. La valutazione dei nerazzurri è di 60 milioni. Incontri in corso tra le parti. Nel frattempo Marotta e Ausilio valutano gli eventuali sostituti: il primo obiettivo è Nikola Milenkovic, per il quale la Fiorentina chiede 40 milioni: sarà difficile convincere i viola senza una cifra pari o vicina. L’alternativa più economica è Chris Smalling, rientrato al Manchester United dopo il prestito alla Roma. Lo riporta Sky Sport.

