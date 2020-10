L’Inter prepara l’assalto a Milenkovic per gennaio

La sconfitta nel derby e le difficoltà palesate dalla difesa dell’Inter nelle prime giornate (compresa quella con la Fiorentina) stanno portando ad una riflessione nel club nerazzurro. In particolare le prestazioni di Kolarov nella difesa a 3 non convincono e la dirigenza sta già pensando al mercato di gennaio. E secondo calciomercato.com il mirino è stato puntato su Nikola Milenkovic, che la Fiorentina non ha negato di essere disposta a cedere. Anche perchè la trattativa per il rinnovo del contratto è ad un punto morto. L’Inter lo sa e un tentativo lo farà, augurandosi che possa calare anche la richiesta rispetto ai 40 milioni fissati in estate. E THEREAU SVELA: “MILENKOVIC AVREBBE RINNOVATO, MA ORMAI E’ TARDI”