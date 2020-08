L’Inter molla Tonali e il Milan prova il colpaccio. E la Fiorentina?

Sandro Tonali sembrava destinato ad una delle due principali antagoniste per lo scudetto, cioè Juve e Inter. Ma al momento entrambe hanno altre priorità e in particolare il club nerazzurro, che si era portato avanti nella trattativa col Brescia, ha deciso di congelare l’operazione. Uno stand by di cui sta per approfittarne il Milan, segnalato nelle ultime ore in sorpasso sul centrocampista classe 2000. L’offerta avanzata dai rossoneri è di 10 milioni per il prestito con un riscatto fissato a 25, mentre Cellino ne chiede 30. Insomma le parti sono molto vicine e alla fine Tonali potrebbe finire alla corte di Pioli. E la Fiorentina? I tentativi fatti dai dirigenti viola sia la scorsa estate che a gennaio sono cosa nota, ma adesso non sembra esserci l’intenzione di riprovarci.

