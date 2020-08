“Sono un esercito, praticamente altre due formazioni che sono rientrate dai prestiti, pronti a ripartire subito, o comunque in esubero e da piazzare”. Apre così l’edizione odierna del Corriere dello Sport lo spazio dedicato al mercato in uscita della Fiorentina. Quest’ultime sono una priorità per la dirigenza viola. Un caso complicato riguarda sicuramente Boateng che, appena rientrato dal Besiktas, ha ancora un altro anno di contratto in viola. Per quanto riguardo Zurkowski, l’Empoli spera di averlo in rosa per almeno un’altra stagione e la stessa cosa per Zecknini al Twente. Da risolvere pure le situazioni di ragazzi che non sono neanche stati chiamati per il raduno da Iachini come Montiel, Dicks e Graiciar. Anche loro fanno parte dei 27 rientri dai prestiti. Per quanto riguarda i “big” troviamo Dabo e un possibile futuro in Serie B, interessamento di Spal e Reggina. Cristoforo ed Eysseric, con quest’ultimo, richiesto in Francia, che non compare nella lista dei convocati per il ritiro estivo. Saponara, infine, potrebbe ritrovare Liverani a Parma.

TUTTE LE NOTIZIE DI CALCIOMERCATO DELLA FIORENTINA